Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 58,40 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 58,40 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,44 EUR. Bei 58,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 208.880 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 0,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 23,68 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,161 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,67 EUR an.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,506 EUR je Covestro-Aktie stehen.

