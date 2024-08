Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 54,42 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 54,40 EUR. Bei 54,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.482 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,10 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,72 Mrd. EUR gelegen.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,412 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

