Covestro Aktie News: Covestro am Mittag gefragt

So bewegt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 55,52 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 55,52 EUR zu. Die Covestro-Aktie legte bis auf 55,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 118.311 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 2,49 Prozent wieder erreichen. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,33 EUR an.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,492 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt am Mittwochnachmittag