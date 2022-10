Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 35,19 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 35,48 EUR. Bei 35,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 680.625 Stück gehandelt.

Am 18.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 39,83 Prozent zulegen. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 27,09 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 46,36 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,88 Prozent auf 4.703,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Covestro wird am 25.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2022 aus.

