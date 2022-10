Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag leichter

Um 09:22 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 35,59 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 35,53 EUR. Bei 35,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.763 Covestro-Aktien.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 28,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 02.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.703,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.956,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 24.10.2023.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie verliert: Covestro emittiert Schuldschein in Millionenhöhe

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie tiefer: Covestro-Chef Steilemann wird Präsident des Verbands der Chemischen Industrie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro