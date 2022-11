Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagvormittag ins Minus

Die Covestro-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 35,88 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 35,76 EUR. Bei 36,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.533 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,28 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.302,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.618,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie im Minus: Covestro ernennt neuen Tech-Vorstand

Covestro-Aktie tiefer: Covestro platziert grüne Anleihe in Millionenhöhe

Covestro-Aktie gefragt: MDI-Großprojekt wird erneut auf Eis gelegt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro