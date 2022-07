Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Covestro-Aktie musste um 22.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 33,70 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.852 Covestro-Aktien.

Am 01.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 44,06 Prozent niedriger. Bei 30,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 9,66 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,17 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.683,00 EUR gegenüber 3.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Covestro am 02.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,04 EUR je Covestro-Aktie.

