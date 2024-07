Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Covestro

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,78 EUR.

Die Covestro-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 54,78 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 54,80 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.906 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,61 Prozent. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,218 EUR je Covestro-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

