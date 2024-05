Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 47,84 EUR ab.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 47,84 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,69 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.263 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 12,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,331 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,896 EUR je Aktie.

