Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 55,34 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 55,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 55,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,86 EUR. Bisher wurden heute 198.758 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,58 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 24,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,218 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,75 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

