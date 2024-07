Covestro Aktie News: Covestro büßt am Vormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,24 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 55,24 EUR abwärts. Bei 55,10 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 55,30 EUR. Bisher wurden heute 11.204 Covestro-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 55,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). Mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,218 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,75 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

