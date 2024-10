Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 58,36 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 58,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 58,40 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 58,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.127 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2024 bei 58,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,501 EUR je Aktie ausweisen dürften.

