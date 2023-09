Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Dienstagmittag

So entwickelt sich Covestro

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,04 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,04 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,30 EUR zu. Die Covestro-Aktie sank bis auf 50,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.745 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 5,96 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 84,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.720,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.703,00 EUR umgesetzt worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,02 EUR je Aktie.

