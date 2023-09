Covestro Aktie News: Covestro gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 50,54 EUR.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 50,54 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 50,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.126 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.720,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2026 5,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags leichter