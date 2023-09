Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahezu unverändert

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 51,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,04 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 51,16 EUR zu. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.482 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 5,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,11 EUR an.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.703,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 5,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags leichter