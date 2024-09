Covestro Aktie News: Covestro am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 53,80 EUR ab.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 53,80 EUR. Bei 53,52 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 54,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 283.830 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,76 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,492 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

