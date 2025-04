Zollkonflikt weiter im Fokus: Börsen in Fernost erholt - Nikkei sehr stark -- Infineon kauft Automotive-Ethernet-Sparte von Marvell

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt trennten sich Anleger am Montag größtenteils panikartig von Aktien. So eröffnete der DAX massiv schwächer und fiel dabei unter die Marke von 20.000 Punkte. Im Tagestief ging es circa 10 Prozent abwärts und sogar unter die 19.000er-Marke. Am Nachmittag wurden die Verluste jedoch deutlich kleiner. Zeitweise schaffte es das Börsenbarometer sogar wieder ins Plus. Zum Handelsschluss blieb dennoch ein deutliches Minus von 4,13 Prozent bei 19.789,62 Punkten stehen.

Auch der TecDAX gab deutlich ab, nachdem er bereits mit kräftigen Kursverlusten gestartet war. Er verabschiedete sich 3,22 Prozent niedriger bei 3.211,51 Stellen. Die Panikreaktion auf die jüngste US-Zollflut radierte zeitweise das zwischenzeitliche Jahresplus des DAX von rund 18 Prozent komplett aus. Am Nachmittag bot die EU den USA ein Freihandelsabkommen bei Industriegütern an. Zudem galten die Aussagen von Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council, als Ursache für zeitweilige Kursgewinne. Demnach könnte US-Präsident Trump einen 90-tägigen Aufschub der kürzlich angekündigten Strafzölle in Erwägung ziehen, wobei diese Ausnahme nur für China gelten soll. Das Weiße Hause wies jüngst die Gerüchte um eine Zollpause als "Fake News" zurück. Die Volatilität an den Märkten bleibt sehr hoch.





An den Börsen in Europa ging es am Montag weiter steil abwärts. So startete der EURO STOXX 50 etwas leichter und rutschte anschließend tief ins Minus. Sein Schlussstand: 4.653,35 (-4,61 Prozent). Auf die Stimmung drückte weiterhin die aggressive US-Zollpolitik, von der befürchtet wird, dass sie die globale Wirtschaft in eine Rezession schicken wird. Die erste Stufe der US-Zölle wurde am Wochenende gezündet, die zweite folgt dann in dieser Woche. Damit startet ein von den USA entfachter Handelskrieg. Ein Einlenken ist bisher nicht zu erkennen. Donald Trump lehnt vorerst Zollverhandlungen mit Europa ab und verlangt regelmäßige Zahlungen der Europäer an die USA. "Sie wollen reden, aber es wird keine Gespräch geben, ehe sie uns eine Menge Geld auf jährlicher Basis zahlen - für jetzt und für die Vergangenheit", sagte der US-Präsident dem Fernsehsender CNN über die Europäer. Diese Politik wirkt sich sehr negativ auf die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum aus: Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator brach im April auf minus 19,5 Punkte ein, von zuvor minus 2,9 Punkten. Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone sinken laut Sentix "im Rekordtempo" und erreichten den tiefsten Stand seit Oktober 2023.





Der Ausverkauf an der Wall Street setzte sich am Montag in gemäßigterem Tempo fort. Der Dow Jones gab anfänglich ab. Im Verlauf konnte er sein Minus jedoch teilweise reduzieren, bevor er dann 0,91 Prozent leichter bei 37.965,60 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil deutlich schwächer. Er konnte schließlich zeitweise ins Plus drehen und tendierte letztendlich 0,10 Prozent höher auf 15.603,26 Zählern. Der Kursrückgang an den US-Börsen ist nach dem Desaster am Donnerstag und Freitag noch nicht überwunden. Während des zweitägigen Einbruchs schrumpfte die Marktkapitalisierung an der Wall Street um 6,6 Billionen Dollar. Die Ängste vor einem globalen Handelskrieg, ausgelöst durch US-Präsident Donald Trump und seine Handelsmaßnahmen wie Zölle und Gegenzölle, halten die Märkte weiterhin in ihrem Griff. Zusätzlich wird befürchtet, dass die Zölle zu steigenden Inflationsraten führen könnten, was es den Zentralbanken erschwert, mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen dagegen zusteuern. Trump bleibt unterdessen hart und scheint sich in einer stärkeren Verhandlungsposition zu sehen. Er lehnt aktuelle Zollverhandlungen mit Europa ab und fordert nun regelmäßige Zahlungen der Europäer an die USA. "Sie wollen reden, aber es wird keine Gespräche geben, ehe sie uns eine Menge Geld auf jährlicher Basis zahlen - für jetzt und für die Vergangenheit", sagte er zu CNN.