Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 34,68 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,87 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 34,98 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 776.115 Stück gehandelt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 40,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,36 EUR.

Covestro veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.956,00 EUR umgesetzt.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 20.02.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 2,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie in Rot: Operativer Gewinn um zwei Drittel gesunken - Prognose eingegrenzt

Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Covestro-Aktie im Fokus: Trübere Nachfrage und hohe Gaspreise belasten Covestro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro