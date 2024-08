Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,90 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 54,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,98 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 38.655 Aktien.

Bei einem Wert von 55,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,27 Prozent wieder erreichen. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 20,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

2024 dürfte Covestro einen Verlust von -0,412 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

