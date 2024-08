Covestro Aktie News: Covestro macht am Mittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 54,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,36 EUR. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.861 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,47 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,95 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen