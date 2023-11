Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 48,47 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 48,47 EUR ab. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,43 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.835 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,57 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,75 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,508 EUR je Covestro-Aktie stehen.

