Covestro Aktie News: Covestro fällt am Nachmittag

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 54,48 EUR.

Das Papier von Covestro befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 54,48 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,40 EUR ab. Bei 54,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 233.464 Stück.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,19 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,75 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

