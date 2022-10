Covestro Aktie News: Covestro fällt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 34,51 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 34,31 EUR. Bei 34,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.260 Stück gehandelt.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,99 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 25.10.2022 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.618,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

