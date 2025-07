Cosentyx von Novartis hat bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter oder rezidivierender Riesenzellarteriitis keine statistisch signifikante Verbesserung der anhaltenden Remission erzielt. Damit verfehlte das Medikament in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt einer anhaltenden Remission nach 52 Wochen Anwendung. Novartis will die Daten nun vollständig auswerten und die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Wer­bung Wer­bung

Ryanair

hat wegen eines Fluglotsenstreiks in Frankreich 170 Flüge am Donnerstag und Freitag gestrichen. Mehr als 30.000 Passagiere sind von den Flugstreichungen betroffen, die mit dem Beginn der Sommerferien in Europa zusammenfallen, einer der verkehrsreichsten Reisezeiten des Jahres. Laut Ryanair wird der Streik nicht nur Flüge von und nach Frankreich betreffen, sondern auch solche, die das Land überfliegen.

ALIBABA CLOUD

will bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im März mehr als 60 Millionen US-Dollar in KI-Innovationen investieren. Die Investitionen in das Partner-Ökosystem sollen in gemeinsame Marketingkampagnen, Rabattprogramme und andere Aktivitäten fließen, von denen sowohl Alibaba Cloud als auch seine Partner profitieren sollen. Alibaba Cloud soll den Partnern helfen, ihren Kundenstamm zu erweitern, ihr technisches Know-how zu verbessern und die Einführung fortschrittlicher Cloud- und KI-Lösungen für Unternehmen weltweit zu beschleunigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 07:08 ET (11:08 GMT)