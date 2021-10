Valneva-Aktie mit Kursfeuerwerk nach positiven Impfstoffdaten

Die Titel gewinnen an der EURONEXT in Paris zeitweise 35,75 Prozent auf 16,29 Euro.

Das COVID-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten, wies laut Unternehmensangaben in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von AstraZeneca. Dies ebnet Valneva den Weg für einen Antrag auf Zulassung. Ein entsprechender Antrag für die EU werde vorbereitet, hieß es vom Unternehmen. In Großbritannien laufe er schon.

Mit dem aktuellen Gewinn ist allerdings der Kurseinbruch von vor fünf Wochen immer noch nicht vollständig aufgeholt. Damals wurde bekannt, dass die britische Regierung einen Liefervertrag für den in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff storniert hatte. In den Tagen davor hatten die Aktien bis zu gut 25 Euro gekostet.

