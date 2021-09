Valneva-Aktie: Impfspezialist als Hoffnungsträger im Börsenhype

€uro am Sonntag

Regelmäßig jagen Zocker- Communitys Kurse von Firmen hoch - oft unabhängig davon, wie die fundamentalen Geschäftsaussichten sind. Die Beispiele Gamestop oder AMC aus den USA sind bestens bekannt. Für große Euphorie unter europäischen Börsianern sorgt gerade die französisch-österreichische Valneva, vor allem in französischen Foren schlagen die Wellen hoch. Der Kurs des Biotechs schoss in nur fünf Handelstagen in der Spitze um über 70 Prozent nach oben, binnen eines Jahres hat sich der Kurs rund vervierfacht.

Im Unterschied zu manch anderem Highflyer aber verbergen sich hinter dem spektakulären Kursanstieg konkrete Perspektiven. Anfang Juli hatte €uro am Sonntag bereits auf das Potenzial des Impfstoffentwicklers hingewiesen. Chef Thomas Lingelbach arbeitet mit seinem Team an der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs. Valnevas Vakzin enthält inaktivierte SARS-CoV-2-Viren, eine bewährte Technologie, die von der Vielfalt der ausgelösten Immunantwort her einer natürlichen Infektion vermutlich am nächsten kommt. Ein weiterer Vorteil: Die Plattform dürfte sehr leicht an neue Varianten anpassbar sein, sollte dies nötig werden.

Die Ergebnisse einer Phase-3- Studie sollen Anfang des vierten Quartals veröffentlicht werden. Als weltweit erste Firma führt Valneva dazu keine Placebo-kontrollierte Wirksamkeitsstudie mit Zehntausenden Teilnehmern durch. Stattdessen wird in Absprache mit den britischen Zulassungsbehörden die Immunantwort von Astrazeneca-Geimpften mit der von Probanden verglichen, die das Vakzin VLA2001 bekommen haben.

Geht alles glatt, soll die Zulassung bis Ende des Jahres erfolgen. Die Briten haben bereits 100 Millionen Dosen für 2021 und 2022 vorbestellt. Lingelbach strebt auch eine Zulassung in der Europäischen Union an. "Wir sind in sehr aktiven Gesprächen mit der europäischen Zulassungsbehörde EMA und hoffen, dass unser Vorgehen dort ebenfalls akzeptiert wird", so Lingelbach.

Der Hoffnungsträger ist nur ein Wirkstoff im Portfolio. Valneva vertreibt bereits zwei Impfstoffe gegen japanische Enzephalitis und Cholera, die vor allem von Reisenden nachgefragt werden. Zum Halbjahr schrieb Valneva bei 47,5 Millionen Euro Umsatz 86,2 Millionen operativen Verlust, was auch daran liegt, dass Corona viele Reisepläne durchkreuzt hat. Hier gibt es also durchaus Aufholpotenzial.

Weitere Hoffungsträger

Daneben gibt es zwei weitere vielversprechende Projekte: Mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt Valneva einen Impfstoff gegen Borreliose, einer Krankheit, die durch Zecken übertragen wird und gegen die es noch keinen Impfstoff gibt. Aufgrund der Häufigkeit der Krankheit und den möglichen Spätfolgen für Nervensystem und Gelenke hat das Produkt das Zeug zum Blockbuster.

Jüngst gab die Firma zudem gute Phase-3-Ergebnisse für ihren Chikungunya-Impfstoff bekannt. 98,5 Prozent der Teilnehmer entwickelten ein hohes Antikörperniveau. Die durch Mücken übertragene Viruserkrankung ähnelt dem Dengue-Fieber, kann tödlich verlaufen und verbreitet sich rasant.

Kerze: Gegenwärtig ist die Aktie stark gehypt, langfristig für Risikobereite aber sehr interessant. An schwachen Tagen einsteigen.

