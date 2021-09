BioNTech-Aktie: Hier kommt das nächste große Ding!

€uro am Sonntag

Geschafft! Zu Wochenbeginn erhielt der von der Mainzer Biotechfirma BioNTech in Kooperation mit Pfizer entwickelte Covid-19-Impfstoff als erstes Corona-Vakzin in den USA die reguläre Zulassung für alle Personen ab 16. Weiterhin eingeschränkt bleibt dagegen auch in den USA die Zulassung für Zwölf- bis 15-Jährige. Die erste vollständige US-Zulassung eines Corona-Vakzins erfolgte aufgrund der bekannten Studie, nun aber auch mit Ergebnissen über einen längeren Zeitraum. Damit hoffen Regierungen und Behörden in den USA und in anderen Ländern auf größere Akzeptanz bei Skeptikern und auf beschleunigte Impfungen.

Mit der Entwicklung eines Impfstoffs auf Basis von Messenger-RNA (mRNA) - ein Botenstoff, der die genetische Informationen für den Aufbau von Coronavirus-Proteinen enthält, die das körpereigene Immunsystem aktivieren - haben die Mainzer, ähnlich wie Konkurrent Moderna, in Rekordzeit die Wirksamkeit der neuen Technologie demonstriert und erfolgreich ein Produkt zur Marktreife gebracht.

An der Börse ist das Unternehmen, das im ersten Halbjahr mit 7,4 Milliarden Euro Umsatz netto 3,92 Milliarden Euro verdiente, mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2022 bewertet. Der Börsenwert liegt um das 1,6-Fache höher als der des in Bedrängnis geratenen Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer.

Neue Technologie für mehr

Auf Basis der bisher bestellten 2,2 Milliarden Impfstoffdosen stellt BioNTech für 2021 rund 15,9 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Aktuell können die Mainzer jährlich drei Milliarden Dosen liefern, im nächsten Jahr sollen es vier Milliarden sein. Özlem Türeci und Ugur Sahin, die beiden Biotech-Gründer, haben sich gleich zu Beginn der Pandemie - und damit früher als andere - auf die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie für Covid-19-Impfstoffe fokussiert. Mit den Gewinnen will BioNTech die Entwicklung von mRNA-Vakzinen gegen Malaria, HIV, Tuberkulose, Krebs sowie Infektions- und Autoimmunkrankheiten finanzieren und hofft, während der nächsten fünf Jahre in einem der Bereiche erfolgreich zu sein.

Das ist ein langer Zeitraum mit hohen Risiko für die Geschäftsentwicklung Gelingt das Vorhaben dürften etablierte Biotechriesen ins Grübeln kommen.

Stütze: Charttechnische Unterstützung bei 300 Euro. Beim Umsatz für 2021 deutete Biontech Spielraum nach oben an. Für Risikofreudige.

