BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 112,23 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 112,23 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 112,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,64 USD. Zuletzt wechselten 17.896 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 31,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.05.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,39 Mio. USD – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 203,61 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,637 EUR ausweisen wird.

