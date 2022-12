CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel CrowdStrike 105,76 EUR

Die CrowdStrike-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 105,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 105,76 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 104,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,80 EUR erreichte der Titel am 14.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 52,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2022 (104,22 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach unten.

CrowdStrike gewährte am 29.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 580,88 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380,05 USD umgesetzt worden waren.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,50 USD fest.

