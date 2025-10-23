DAX24.186 +0,1%Est505.666 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.859 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
Cybersicherheit: Berlin und London rücken zusammen

23.10.25 15:46 Uhr

LOSSIEMOUTH (dpa-AFX) - Deutschland und Großbritannien wollen auch im Bereich der Cybersicherheit enger zusammenarbeiten. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen John Healey auf dem Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth in Schottland. Es gehe darum, die Netzwerke beider Länder vor "täglichen Angriffen und Aggressionen" zu schützen, betonte Healey.

Die beiden Minister begingen mit dem Besuch den Jahrestag des Trinity-House-Agreements im vergangenen Jahr. Der Vereinbarung zufolge sollen vom Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth aus künftig gemeinsam deutsche und britische Marineflugzeuge über dem Nordatlantik patrouillieren. Dabei geht es auch um das Aufspüren russischer U-Boote.

Deutschland werde in den kommenden Monaten acht Aufklärungsflugzeuge vom Typ P-8 Poseidon vom US-Hersteller Boeing erhalten, sagte Pistorius. Die Zusammenarbeit auf dem Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth werde helfen, die Reichweite der Flugzeuge erheblich zu erhöhen./cmy/DP/nas