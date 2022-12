D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.12.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,750 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,740 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,66 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,28 Milliarden TRY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 0,910 TRY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,37 Milliarden TRY gerechnet.

Redaktion finanzen.net