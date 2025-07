Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 42,16 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,96 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 201.298 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 42,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,44 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

