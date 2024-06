Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 36,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.257 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,46 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 23,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

