Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 35,41 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 35,41 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,39 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,87 EUR. Zuletzt wechselten 47.747 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,88 EUR.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,17 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

