Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 33,27 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 33,27 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,38 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 400.291 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 30,16 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 EUR je Daimler Truck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,88 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

