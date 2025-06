Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 37,99 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 37,99 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,03 EUR. Bei 37,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 102.412 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,32 Prozent. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,22 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

