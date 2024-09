Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Daimler Truck

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 32,26 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 32,26 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,09 EUR. Bei 32,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 905.280 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,30 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

