Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 32,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 365.640 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,75 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Mrd. EUR gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

