Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,50 EUR. Bei 37,99 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 238.148 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 27,04 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 52,88 EUR angegeben.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX am Mittag

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter