Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 38,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,4 Prozent auf 38,77 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,96 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 607.570 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 22,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,86 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,85 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 52,88 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Mrd. EUR gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

