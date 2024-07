Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,42 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 35,42 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.912 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 34,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

