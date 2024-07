Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 35,75 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 35,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.802 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 21,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13,26 Mrd. EUR gegenüber 13,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

