Dassault Systemes SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Heute im Fokus

EssilorLuxottica macht mehr Umsatz und Gewinn. LVMH erzielt weiterhin kräftiges Wachstum. Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten. The Social Chain beruft zwei Insolvenzvorstände. Kepler startet HelloFresh mit 'Buy'. CropEnergies steckt Millionen in Erneuerung und Ausbau von Produktionsstandort in Großbritannien.