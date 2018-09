Daten von 380 000 Kreditkarten bei British Airways gestohlen

Betroffen seien persönliche und finanzielle Details, nicht aber Pass- und Reisedaten, teilte die Airline am Donnerstagabend in London mit. Demnach konnten die Informationen über einen Zeitraum von rund zwei Wochen - vom Abend des 21. August bis zum Abend des 5. September abgegriffen werden. "British Airways ist im Kontakt mit betroffenen Kunden", so die Airline. Die Behörden seien informiert worden./bvi/DP/jha

LONDON (dpa-AFX)

