New Work-Aktie erholt sich nach Berenberg-Abstufung

Im vorbörslichen Handel ging es auf Tradegate zeitweise um 1,3 Prozent auf 260 Euro abwärts. Mittlerweile haben sich die Papiere jedoch erholt und notieren im XETRA-Handel 0,57 Prozent im Plus auf 265,00 Euro. Die Privatbank Berenberg hat das Papier aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Sell" abgestuft, wenngleich das Kursziel moderat von 220 auf 225 Euro angehoben wurde. Allein seit Anfang November hat das New Work -Papier in der Spitze rund ein Viertel an Wert hinzugewonnen.

Daher schreibt Berenberg-Analyst Robert Berg nun: Der Betreiber des Berufskonktaktnetzwerks XING sei mittelfristig gesehen zwar strukturell gut aufgestellt, allerdings seien die Aktien angesichts von Unsicherheiten auf kurze Sicht bereits zu stark gelaufen. Der Rückgang der Stellenangebote in Deutschland im Dezember sowie die Auswirkungen der Corona-Restriktionen belasteten aktuell.

