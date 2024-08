Jobtipps

Ist man im Beruf unzufrieden, liegt ein Berufswechsel nahe. Im Folgenden werden ein paar Tipps erläutert, die man beachten sollte, damit man den Wechsel möglichst glatt über die Bühne bringt.

Studie: Jobwechsel bringt Lohnplus für Fachkräfte

Es gibt zahlreiche Gründe, über einen Jobwechsel nachzudenken. Vielleicht kommt man mit den Vorgesetzten nicht so gut klar oder die Tätigkeit, die man macht, hat ihren Reiz verloren und man sehnt sich infolgedessen jeden Tag nur noch nach dem Feierabend. In Zeiten des Fachkräftemangels fällt es Arbeitnehmern oft leichter, den Job zu wechseln und dabei attraktive Konditionen auszuhandeln. Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass ein Wechsel in fachverwandte Bereiche durchschnittlich ein jährliches Bruttogehaltsplus von etwa 3.500 Euro nach sich ziehen kann. Besonders lohnend ist ein solcher Wechsel für Fachkräfte, die in Berufe wechseln, welche an ihre vorhandenen Kompetenzen anknüpfen. Laut der Studie profitieren vor allem Fachkräfte und Spezialisten von einem Wechsel, während Arbeitnehmer in Hilfstätigkeiten bei einem Arbeitgeberwechsel tendenziell benachteiligt sind und oft in neuen Berufen ohne signifikante Aufstiegschancen beginnen. Ein zusätzlicher Vorteil für Arbeitnehmer, die einen Jobwechsel in Erwägung ziehen, ist der zunehmende Trend zum Homeoffice, der durch die Überwindung geografischer Hürden den Einstieg in neue Berufsfelder erleichtern kann.

Zeitpunkt und Netzwerk ist entscheidend

Wie CNBC in einem Beitrag erläutert, könne es bei der Suche nach einem neuen Job hilfreich sein, alte Kontakte, die man über die Jahre aus den Augen verloren hat, neu zu aktivieren. Das Netzwerken mit Menschen, die in anderen Bereichen tätig sind, kann laut dem Beitrag neue Perspektiven bieten und möglicherweise Jobmöglichkeiten eröffnen. Das von vielen eher als unliebsam gesehene "Networken" könne dabei hilfreich sein, neue Kontakte zu knüpfen und mögliche übertragbare Fähigkeiten auf neue Berufszweige zu identifizieren. Außerdem sei der Zeitpunkt, in dem man nach neuen Möglichkeiten schaut, ebenfalls von Bedeutung. Wie CNBC berichtet, ist insbesondere der Jahresbeginn ein guter Zeitpunkt, um nach neuen Möglichkeiten zu schauen, da Unternehmen oftmals das Budget neu anpassen und neue Stellen ausschreiben.

Auf unterschiedlichen Kanälen suchen

Solange es kein gutes Alternativangebot gibt, kommt auch ein Wechsel nicht in Frage. Daher sollten potenzielle Berufswechsler darauf achten, keine interessanten Angebote zu verpassen. Es kann sich daher lohnen, sich auf verschiedenen Kanälen umzusehen, die Jobangebote veröffentlichen. Die Bundesagentur für Arbeit bietet eine umfangreiche Übersicht an Stellenangeboten und stellt auf ihrer Website zudem eine Checkliste zur Verfügung, die Arbeitsuchenden die Jobsuche erleichtern kann. Online-Stellenportale bieten ebenfalls eine breite Auswahl an Positionen. Der Besuch von Karrieremessen sowie die aktive Suche auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Xing können ebenfalls hilfreich sein. Für aktiv Suchende lohnt es sich, das eigene Profil regelmäßig zu aktualisieren und die Jobsuche sichtbar zu machen. Hat man bereits eine Vorstellung von interessanten Unternehmen, empfiehlt es sich, direkt auf deren Websites nach offenen Stellen zu suchen, da diese häufig auch dort ausgeschrieben werden.

Redaktion finanzen.net