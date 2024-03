DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Siemens Healthineers-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers betrug an diesem Tag 49,80 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 200,803 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Papiere wären am 13.03.2024 11.261,04 EUR wert, da der Schlussstand 56,08 EUR betrug. Mit einer Performance von +12,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 63,78 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net