DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.06.2019 wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 37,82 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,441 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2024 gerechnet (52,36 EUR), wäre das Investment nun 1.384,45 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,45 Prozent.

Alle Siemens Healthineers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,66 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

