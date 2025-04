DAX aktuell

Die Ausverkaufswelle am deutschen Aktienmarkt wegen der rabiaten US-Zollpolitik geht am Montag dramatisch weiter. Die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn sind Geschichte.

Zu Handelsbeginn büßte der DAX massive 9,16 Prozent auf 18.751,75 Punkte ein. Im Tagestief wurde ein Minus von rund 10 Prozent auf 18.489,91 Einheiten verzeichnet. Aktuell geht es noch 4,99 Prozent auf 19.610,78 Zähler bergab. Damit droht dem deutschen Leitindex der dritte herbe Verlusttag in Folge. Das zwischenzeitliche Jahresplus von rund 18 Prozent wird komplett ausradiert.

"Die Nerven liegen aktuell blank", kommentiere Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Der US-Handelskrieg hatte in der vergangenen Woche massive Konjunktursorgen entfacht. In Asien sackten die Indizes deutlich ab - zum Teil zweistellig. Auch die Futures auf die US-Indizes gaben zuletzt kräftig nach.

Am 18. März hatte das deutsche Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Handelskrieg in vollem Gange

Spätestens mit der schnellen Reaktion Chinas auf die neuen US-Zölle "war der Startschuss für den nächsten Handelskrieg gefallen", schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Neben einer wohl wieder steigenden Inflation haben die Marktteilnehmer Angst vor einer globalen Rezession." Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump von steigenden Verbraucherpreisen sowie einer Wirtschaftsflaute in der weltgrößten Volkswirtschaft ausgehe, "dürften die Börsianer ebenfalls nicht beruhigt haben".

US-Zölle und Gegenzölle im Überblick

Am späten Mittwochabend hatte Trump neue Zölle gegen zahlreiche andere Länder verhängt. China reagierte darauf kurz später mit umfangreichen Gegenzöllen für US-Importe, die am 10. April in Kraft treten sollen. In einem ersten Schritt traten neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus fast allen Ländern in Kraft. Am 9. April soll dann in einem nächsten Schritt ein komplexer Mechanismus folgen, der für Länder noch höhere Zölle vorsieht, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben.

So könnten bald zudem EU-Zölle für amerikanische Produkte wirksam werden. In Luxemburg beraten die Handelsminister der EU-Staaten an diesem Montag über die Frage, mit welcher Strategie Trump zum Einlenken bewegt werden könnte. Trump signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft unter bestimmten Bedingungen. Sein Handelsminister Howard Lutnick hatte zuvor aber angekündigt, dass die US-Regierung ihren harten Kurs mit hohen Einfuhrgebühren auf Waren aus fast allen Staaten der Erde durchziehen wolle.

Die EU werde voraussichtlich noch im Tagesverlauf Gegenzölle bekannt geben; Medienberichte deuteten auf ein Volumen von 28 Milliarden US-Dollar hin. Diese Abgaben würden zwar von EU-Verbrauchern getragen, beträfen jedoch nur US-Produkte und nicht alle Importe. Anders als in den 1930er-Jahren handele es sich dabei nicht um einen weltweiten Handelskrieg. Länder wie China und die EU hätten infolge der US-Politik weniger Anreiz, sich auf eskalierende Handelskonflikte einzulassen, heißt es weiter.

Trump lehnt vorerst Zollverhandlungen mit Europa ab

Die erste Stufe der US-Zölle wurde am Wochenende gezündet, die zweite folgt dann in dieser Woche. Damit startet ein von den USA entfachter Handelskrieg. Ein Einlenken ist bisher nicht zu erkennen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Handelspartner der USA mit Gegenzöllen antworten oder aber vorschlagen, die aktuellen Zölle auf null zu senken. US-Präsident Donald Trump lehnt vorerst Zollverhandlungen mit Europa ab und verlangt regelmäßige Zahlungen der Europäer an die USA. Trump sagte dem Fernsehsender CNN, die USA hätten Europa einen hohen Zoll auferlegt, und die Europäer kämen nun an den Verhandlungstisch. "Sie wollen reden, aber es wird keine Gespräche geben, ehe sie uns eine Menge Geld auf jährlicher Basis zahlen - für jetzt und für die Vergangenheit."

Die Bundesregierung hofft darauf, eine Eskalation des Handelskonflikts mit der Regierung von US-Präsident Trump vermeiden zu können. "Wir wollen ja keinen Handelskrieg herbeiführen, sondern das Ziel sollte schon sein, eher Handelshemmnisse weiter zu senken", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. "Und das Zweite ist, dass wir natürlich unsere heimischen Unternehmen schützen müssen vor dem, was ansonsten an Weiterungen kommt." Man dürfe jetzt nicht emotional reagieren, sondern müsse die Auswirkungen der US-Zölle verstehen.

Trump: Kursverluste an den Aktienmärkten "absichtlich" herbeigeführt

Von UBS-Volkswirt Paul Donovan hieß es am Morgen, dass sich US-Präsident Trump während seines Golf-Wochenendes zweimal auf Social Media gemeldet und erklärt habe, dass die Kursverluste an den Aktienmärkten "absichtlich" herbeigeführt worden seien. Investoren waren bislang davon ausgegangen, dass Trumps US-Zölle - wie bereits in seiner ersten Amtszeit - ein Verhandlungsmittel darstellten. Dies setze jedoch eine kompetente Wirtschaftspolitik voraus, die die Vorteile von Handelsgesprächen gegen die negativen Folgen von Zöllen abwäge. Wenn jedoch die Kompetenz der politischen Entscheidungsfindung infrage gestellt werde, wachse die Sorge an den Märkten, dass der wirtschaftliche Schaden dauerhaft sein könnte.

