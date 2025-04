Zollstreit belastet: DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Bayer wendet sich in Glyphosat-Streit an höchstes US-Gericht -- Sartorius mit Zukauf -- thyssenkrupp, QIAGEN im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt gibt auch am Montag kräftig nach. Zwei Stunden vor Handelsbeginn tendiert der DAX bei 19.760 Punkten und würde damit unter die Marke von 20.000 Punkte fallen.

Auch der TecDAX gibt vorbörslich deutlich ab. Die Panikreaktion auf die jüngste US-Zollflut radiert somit das zwischenzeitliche Jahresplus von rund 18 Prozent komplett aus. Auch global kennt der Kursrutsch der Aktienmärkte keinen Halt.





An den Börsen in Europa dürfte es am Montag weiter abwärts gehen. Eine Stunde vor Handelsauftakt gibt der EURO STOXX 50 kräftig ab. Auf die Stimmung drückte weiterhin die US-Zollpolitik.





Der Ausverkauf an der Wall Street setzte sich am Freitag in beschleunigter Form fort. Nach schwachem Start rutschte der Dow Jones und verlor zum Handelsschluss 5,50 Prozent auf 38.314,86 Zähler.

Etwas schlimmer erging es dem Techwerteindex NASDAQ Composite, der sich gegenüber dem Donnerstag um 5,82 Prozent auf 15.587,79 ermäßigte. Die Ankündigung Chinas, Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent einzuführen, hat den jüngsten Kurseinbruch an den New Yorker Börsen am Freitag weiter verstärkt. Diese Zölle sollen am 10. April in Kraft treten. Laut Susannah Streter von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown löst dies einen weiteren Schock in den Märkten aus. "Die große Sorge ist, dass dies ein Zeichen für eine scharfe Eskalation des Zollkriegs ist, die erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird." Außerdem könnten bereits Mitte des Monats die Gegenzölle der EU in Kraft treten, die ursprünglich für Anfang April geplant waren. Laut der US-Bank JPMorgan ist die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession von 40 auf 60 Prozent gestiegen. Infolgedessen senken Marktexperten großer Banken ihre Kursziele für die großen US-Aktienindizes zum Jahresende.